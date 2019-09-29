https://static.news.ru/photo/c8af1a88-e2e9-11e9-8702-fa163e074e61_660.jpg Яков Дов Блайх Фото: Кальницкий Михаил/Wikimedia Commons

Главный раввин Киева и Украины, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх прокомментировал отсутствие президента Владимира Зеленского на памятных мероприятиях в Бабьем Яру. Он раскритиковал политика за неуважение к жертвам массовых нацистских расстрелов.

Блайх подчеркнул, что Зеленский — еврей. Он выразил возмущение по поводу присланной президентом корзины цветов.

Первый раз в истории независимой Украины, что президент Украины не пришёл в Бабий Яр 29 сентября, — сказал раввин, выступая перед собравшимися в Бабьем Яру.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман встал на защиту президента. Он назвал обвинения некорректными, так как глава государства не должен отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить Бабий Яр, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что марш памяти, посвящённый 78-й годовщине расстрела евреев в Бабьем Яру, прошёл в столице Украины. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек из Киева, Донецка, Житомира, Харькова и других городов.