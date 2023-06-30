Главного тренера ПСЖ задержали по делу о расизме

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье и его сын Джон Валович-Гальтье задержаны полицией Ниццы по делу о расизме, сообщает издание RMC Sport. У следствия есть 24 часа на то, чтобы предъявить им обвинения, если этого не последует, то мужчины будут отпущены.

Предполагается, что оскорбительные высказывания на расовой и религиозной почве были сделаны Гальтье в прошлом сезоне, когда тот возглавлял «Ниццу». Главного наставника футбольного клуба обвиняют в сделанном им заявлении о том, что, «учитывая реалии города, в команде не может быть столько чернокожих и мусульман».

В середине апреля RMC Sport опубликовал отрывок электронного письма экс-спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, адресованного компании INEOS, владеющей «Ниццей». В нем сообщалось, что Гальтье говорил Фурнье о неправильности пребывания в «Ницце» такого количества чернокожих и мусульман. Гальтье, в свою очередь, отвергает обвинения.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления в одном из колледжей штата Южная Каролина отпустил расистскую шутку. Темнокожая студентка пожаловалась на то, что ее недавно остановила дорожная полиция. Девушка спросила у главы Белого дома: «Если бы я была вашей дочерью, какой совет вы бы дали мне в следующий раз, когда меня остановит полиция?» На что 80-летний президент США ответил: «Если бы вы были моей дочерью, вы были бы белой и вас бы не остановили».