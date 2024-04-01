«Главная угроза»: в Британии рассказали, с чем летом столкнется Украина Telegraph: выборы в Европарламент могут негативно повлиять на поддержку Украины

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Украина летом 2024 года столкнется с новой экзистенциальной угрозой — выборы в Европарламент, которые пройдут уже в июне, сообщило британское издание The Telegraph. Аналитики отметили, что блок ультраправых партий, многие из которых выступают против поставок оружия Киеву, могут добиться по итогу выборов хороших результатов.

Главная угроза для Украины летом — выборы в Европарламент, — указали авторы статьи.

В ноябре около пяти тысяч человек собрались в центре Берлина на демонстрацию против поставок оружия Украине. Немцы выступили за мирное урегулирование конфликта на Украине. Организаторы шествия заявили о 20 тысячах участников, депутат бундестага Сара Вагенкнехт при этом в резкой форме раскритиковала немецкие власти за снабжение Киева вооружением. 31 марта снова прошла демонстрация за начало мирных переговоров под лозунгом «Боеспособность? Никогда больше».

До этого ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров резюмировал, что поддержка Украины стала слишком дорогим удовольствием для Евросоюза. По мнению политолога, в украинскую экономику вкладываются огромные средства, а результатов не видно, при этом в самой Европе проблемы только нарастают.