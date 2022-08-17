Главком ВСУ заявил о тяжёлом положении украинской армии Главком ВСУ Залужный назвал тяжёлым положение украинской армии

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Солдаты вооружённых сил Украины

Украинская армия находится в тяжёлом положении из-за интенсивных обстрелов российской артиллерии, сообщил в своем Telegram-канале главком ВСУ Валерий Залужный. По его словам, в течение суток позиции украинских войск подвергаются обстрелам сотни раз.

Он отметил, что ВС России постоянно наращивают интенсивность артиллерийских ударов. Позиции ВСУ обстреливаются по 700–800 раз в сутки, при этом российские войска выпускают до 60 тысяч снарядов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил о том, что боевой потенциал и резервы украинской армии уничтожены. По словам парламентария, теперь российской армии противостоят силы коллективного Запада, «развернувшие на Украине свой плацдарм».

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что спецоперация на Украине позволила развеять миф о «супероружии» Запада, поставляемого Киеву. Он также добавил, что потери украинских войск и территориальной обороны огромные, однако реальные цифры киевское руководство скрывает.