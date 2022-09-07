Главком ВСУ Залужный признал ответственность за взрывы в Крыму

Фото: mil.gov.ua

Главком ВСУ Валерий Залужный

Главком ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский признали ответственность за ракетный обстрел аэродрома в городе Саки, который произошел 9 августа в Крыму. Об этом стало известно из статьи, опубликованной в издании «Укринформ». В сноске под номером четыре можно найти признание Залужного и Забродского.

Авторы текста предположили, что конфликт на Украине перейдет за временные рамки 2022 года. По мнению Залужного и Забродского, ВС РФ будут присматриваться к расширению боевой активности на Изюмском и Бахмутском направлении, чтобы в дальнейшем выйти на административную границу Донецкой области.

Еще более привлекательной для противника может выглядеть перспектива продвижения в Запорожском направлении. Она обеспечивает дальнейшие действия на север и создание прямой угрозы овладения Запорожьем и Днепром, — отметили авторы материала.

Это, по их словам, приведет к потере контроля над частью Левобережной Украины. Также авторы статьи не исключили развертывания боевых действий с территории Белоруссии.

Помимо этого, Залужный и Забродский пожаловались на низкую дальность поражения имеющихся РСЗО в арсенале армии Украины. Авторы считают, что ВС России могут наносить удары на расстоянии в две тысячи километров, в то время как ВСУ могут обстреливать территорию всего на 100 километров вдаль.

Досягаемость средств поражения ВСУ почти в 20 раз меньше, чем у противника. В переводе на язык военной практики это означает, что ВС Украины, в лучшем случае, могут наносить удары устаревшими средствами поражения только на глубину оперативного тыла противника, — сказано в тексте.

Ранее источник в Минобороны России заявил, что нарушение требований безопасности на аэродроме в Саки в Крыму рассматривается как основная причина взрыва. Он подчеркнул, что никаких следов и улик намеренного подрыва снаряда обнаружено не было. Жители Крыма сообщили о взрывах в районе поселка Новофедоровка около 15:00 по местному времени. Очевидцы рассказали, что слышали не менее семи ударов.