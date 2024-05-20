Главком ВСУ рассказал, как долго Киев надеется удерживать Волчанск «Резидент.ua»: Сырский пообещал Зеленскому удерживать Волчанск

Фото: МО Украины

Главком ВСУ Александр Сырский пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому удерживать город Волчанск в Харьковской области до начала конференции в Швейцарии, сообщил Telegram-канал «Резидент.ua». Конференция пройдет 15–16 июня при участии более 160 делегаций.

Как уточнили авторы канала, сейчас в Харьков перебрасывают артиллерию и тяжелую технику из Киевской области.

Волчанск находится недалеко от границы с Белгородской областью и является одним из ключевых направлений наступления российских войск в Харьковской области.

Ранее депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что российские военные после взятия под контроль села Старица Харьковской области сумели перерезать поставки боеприпасов и резервов украинской армии в Волчанск. По его словам, удержание населенного пункта также даст возможность снизить интенсивность обстрелов Белгородской области.

Военный корреспондент Александр Сладков позже сообщил, что ВС России продвигаются к северу от Харькова — в сторону Липцев и Волчанска. По его словам, на данных направлениях противник стал активнее применять штурмовую авиацию. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.