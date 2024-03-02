Главком ВСУ сообщил об увольнениях командиров Сырский заявил о кадровых перестановках из-за проблем ВСУ на востоке Украины

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Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о кадровых перестановках среди командиров бригад, обвинив их в проблемах украинской армии на восточном направлении линии фронта. По его словам, в отдельных случаях командиры не располагают всей оперативной информацией, а их решения напрямую создают угрозу для личного состава.

Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трех дней стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать атаки и держать позиции, а другим — нет, — написал он.

Как уточнил Сырский, проблемы с обороной возникают из-за недостаточного профессионализма отдельных командующих, выражающегося в опыте, подготовке и способности принимать верные решения с учетом сложившейся обстановки. Главком ВСУ направил на проблемные участки специалистов для стабилизации ситуации и передачи опыта, однако в некоторых случаях он решает вопрос кадровыми перестановками.

В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а его действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения, — добавил он.

Ранее Александр Сырский назвал сложной ситуацию на Авдеевском направлении и обвинил отдельных командиров в просчетах. Эти просчеты, по мнению главкома ВСУ, заключаются во владении обстановкой и оценке Вооруженных сил РФ.