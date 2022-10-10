Главком ВСУ подсчитал, сколько ракет ударили по Украине Главком ВСУ Залужный: по украинским объектам было выпущено 75 ракет

Фото: Соцсети

Утром 10 октября по объектам инфраструктуры Украины было выпущено 75 ракет, написал в соцсетях главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он утверждает, что 41 снаряд обезврежен системами противовоздушной обороны. Также он сообщил об атаках беспилотных летательных аппаратов.

Утром было выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежена нашей ПВО. Вооруженные силы делают все возможное, чтобы защитить граждан. <...> Призываю всех находиться в укрытиях, — сказал Залужный.

Утром 10 октября СМИ сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. По данным очевидцев и представителей власти, в городе было слышно несколько серий «прилетов», информацию подтвердил и мэр столицы Украины Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12.

Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, в этих местах фиксируются пожары. По данным украинских СМИ, взрывная волна выбила окна в общественном транспорте. Также раскаты зафиксированы во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины, во многих населенных пунктах на западе страны отключено электричество.