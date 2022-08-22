Главком ВСУ назвал число погибших украинских солдат после начала СВО Главком ВСУ Залежный: на Украине погибло около девяти тысяч украинских солдат

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что после начала специальной военной операции на Украине погибли около девяти тысяч украинских военнослужащих, его слова приводит издание «Обозреватель». Главком добавил, что на фронт, кроме военных и принявших на себя оружие, якобы также идут и дети.

Такую цифру Залужный озвучил 22 августа в ходе форума «Защитники. Перекличка». По его словам, украинские дети, почувствовавшие на себе последствия боевых действий, ни в чем не повинны, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время.

Их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти девять тысяч погибших героев, — заявил он в ходе выступления.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что ежедневно ВСУ терпит серьёзные потери личного состава. Согласно его данным, каждый день погибает около 100 человек, еще 500 получают ранения. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердилданные Резникова о потерях.

Ранее в Минобороны заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 120 иностранных наемников под Николаевом в результате ракетного обстрела. В военном ведомстве отметили, что удар был нанесен по северной окраине города. Представители министерства добавили, что российские войска также уничтожили более 100 бойцов ВСУ и 15 единиц вражеской бронетехники под Харьковом.