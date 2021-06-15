Главком шведской армии призвал готовиться к войне с Россией

https://static.news.ru/photo/16346a58-ce64-11eb-956e-96000091f725_660.jpg Микаэль Бюден Фото: ORRE PONTUS/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден заявил, что необходимо внимательно следить за действиями России. По его словам, для Швеции существует угроза нападения. Военный сказал это в интервью газете Aftonbladet.

Как отметил Бюден, передавая мнение сотрудников спецслужб, королевству в первую очередь стоит опасаться «гибридных и нелинейных» атак со стороны Москвы. Шведские военные и общественные организации, подчеркнул главнокомандующий, должны подготовиться к совместному реагированию на возможное нападение. Им необходимо усилить наступательные возможности в области кибербезопасности с целью оказания давления на Россию.

При этом Бюден подчеркнул, что вооружённое нападение можно исключить. Об этом свидетельствуют данные из отчёта комитета обороны и собственный анализ армии. Страна, отметил главком, должна иметь рычаги воздействия на другие государства. Необходимо, чтобы у королевства была возможность предотвращать действия других стран.

Журналисты в связи с этим спросили Бюдена, может ли Швеция, например, отключить энергоснабжение в России. Он не стал вдаваться в подробности.

Мы со шведской стороны после политического решения можем повлиять на того, кто с какой-то целью пытается предпринять что-либо в наш адрес. Речь идёт о наличии компетенции и способности с помощью технических систем влиять на кого-то ещё с помощью киберфункций, — добавил главнокомандующий.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты готовят Скандинавские страны к войне с Россией. Об этом свидетельствует проведение в Заполярье учений Arctic Challenge, которые проходят на территории баз в Швеции, Норвегии и Финляндии. Об этом пишет греческий политолог Пол Антопулос для портала InfoBrics.

Эксперт отметил, что в военных учениях американцы задействовали серьёзные армейские силы. В том числе речь идёт о морской пехоте и морских истребителях.