Комендант полиции Польши ранен при взрыве полученного на Украине подарка Главный комендант полиции Польши получил легкие ранения в результате взрыва полученного на Украине подарка

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Главный комендант полиции Польши получил легкие ранения в результате взрыва подарка, который он получил на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД страны. Полицейский находится в больнице. Варшава запросила у украинской стороны разъяснения в связи с инцидентом.

В ведомстве уточнили, что взрыв произошел 14 декабря в помещении, прилегающем к кабинету главного коменданта. Там хранились подарки, которые были вручены ему в ходе рабочего визита 11–12 декабря на Украину. Взорвавшийся презент полицейскому преподнес один из руководителей украинских спецслужб.

В результате взрыва комендант получил легкие ранения и со вчерашнего дня находится в больнице под наблюдением, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия также пострадал гражданский сотрудник главуправления полиции. Однако ему госпитализация не потребовалась. По факту произошедшего начато расследование. Его ход контролируется прокуратурой и спецслужбами страны.

15 ноября в поселке Пшеводув на востоке Польши упала украинская ракета, в результате чего погибли два местных жителя. Некоторые поляки возмутились в связи с этим ЧП, заявив, что украинская сторона должна как минимум возместить ущерб семьям погибших, и обвинили своего президента Анджея Дуду во лжи. В соцсетях они массово оставляли комментарии с призывом к главе государства создать комиссию и изгнать украинцев.