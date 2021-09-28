Главе партии грозит штраф за разглашение итогов выборов в ФРГ

Глава партии «Свободные избиратели» Хуберт Айвангер может получить штраф в €50 тысяч за то, что он преждевременно опубликовал информацию о возможных результатах выборов в бундестаг. Политик должен объяснить свой поступок до 15 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Business Insider.

Лидеру центристской партии в ФРГ «Свободные избиратели» Хуберту Айвангеру грозит штраф в размере €50 тысяч, если он не объяснит публикацию в своём Twitter прогноза победителей на выборах в немецкий парламент. Выборы в бундестаг, напомним, прошли в минувшее воскресенье.

Сообщается, что он нарушил правило публикации предварительных итогов, которые присылают всем политикам и журналистам. Их нельзя оглашать до официального закрытия избирательных участков в Германии — 18:00 (19:00 мск). Однако, в паблике Айвангера они появились ещё днём. Кроме того, он призывал избирателей отдать «последние голоса» за свою партию. Позже политик удалил своё сообщение.

Генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Блуме назвал его действия «невероятным случаем манипулирования выборами и влиянием на избирателей».

Выборы в парламент выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7% голосов. Правящий блок ХДС/ХСС занял второе место с результатом 24,1%, показав самые низкие цифры за всю историю. Партия «Зелёные» набрала 14,8% голосов, либеральная «Свободная демократическая партия» — 11,5%, за ними следует «Альтернатива для Германии» с 10,3%. Левая партия, которая немного не добрала до пятипроцентного барьера (4,9%), тем не менее получила три прямых мандата и 39 мест в парламенте.

Как ранее в эфире телеканала «Россия 24» заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, Москва не ждёт радикальных изменений в политике ФРГ по отношению к России, так как у российского правительства есть опыт договорённостей и с социал-демократическими правительствами Германии.