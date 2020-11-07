Главе КС Украины пригрозили виселицей

https://static.news.ru/photo/16c479f8-210e-11eb-a921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Новиков/facebook.com

У дома главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого прошла акция протеста. Его участники требовали отставки судьи и пригрозили ему виселицей.

Поводом для акции послужила отмена ключевых статей антикоррупционного законодательства, которые касаются незаконного обогащения, недостоверного декларирования, а также полномочий Национального антикоррупционного бюро.

Организовали митинг активисты «Автомайдана» и «Центра противодействия коррупции». До этого они протестовали у здания КС, забрасывая его петардами, сообщает «Страна.ua».

Ситуацию контролировала полиция. Акция завершилась без происшествий.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна могла потерять безвизовый режим с Евросоюзом из-за отмены КС антикоррупционного законодательства. По его словам, решение суда повергло в шок представителей Евросоюза и только его отмена смогла их успокоить.