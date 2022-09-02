Глава Запорожской ВГА заявил, что на ЗАЭС работает только один энергоблок Глава Запорожской ВГА Балицкий заявил, что на ЗАЭС работает только один энергоблок на 60% мощности

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

На Запорожской АЭС остается в работе один энергоблок, выдавая 60% мощности, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Отмечается, что после начала обстрела станции утром 2 сентября пятый энергоблок Запорожской АЭС был остановлен из-за обрывов линий выдачи мощности.

В работе один энергоблок, на 60% мощности, — сказал Балицкий.

Он добавил, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отразила в протоколе все показанные ей объекты, а также зафиксировала все факты обстрелов Запорожской АЭС. По его мнению, у специалистов делегации не осталось вопросов к работе станции.

Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС накануне. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции.

Ранее глава администрации Энергодара, вблизи которого находится атомая станция, Александр Волга заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли три удара по городу во время визита делегации МАГАТЭ на объект. По его словам, снаряды попали в детский парк, музыкальную школу и парковую зону.