Глава Запорожской ВГА Балицкий заявил об ударе ВСУ по зерновым складам Глава Запорожской ВГА Балицкий заявил об ударе ВСУ по зерновым складам нового урожая

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777, Харьковская область, северо-восток Украины

Украинские военные минувшей ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области, где находилось зерно нового урожая, сообщил в Telegram глава администрации региона Евгений Балицкий. По его словам, обстрел складов стал большой потерей для продовольственного запаса, однако не отразится на обеспечении зерновыми, внутреннем рынке и экспорте.

Очередное подтверждение, что «Киев» воюет с простыми людьми, пытаясь лишить их хлеба, создать гуманитарную катастрофу, — подчеркнул Балицкий.

Ранее член главного совета администрации области Владимир Рогов рассказал, что украинская сторона целенаправленно поджигает поля с пшеницей в Запорожской области, расположенные на линии боевого разграничения. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается в соседней Херсонской области, что может свидетельствовать о санкционировании этих действий украинским командованием. О поджогах полей с пшеницей на границе с Херсонской областью также рассказал заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.