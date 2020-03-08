https://static.news.ru/photo/8e2f2b1e-6142-11ea-bae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Garofalo/Giacomino/Ropi/Global Look Press

Действия Италии по борьбе с коронавирусом отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он похвалил страну за «храбрые шаги».

Правительство и народ Италии предпринимают храбрые шаги, нацеленные на замедление распространения коронавируса и защиту их страны и мира. То, что они делают, это настоящая жертва. ВОЗ выражает свою солидарность с Италией и продолжает свою поддержку, — написал он в Twitter.

Il governo & il popolo d stanno intraprendendo azioni decise e coraggiose con lobiettivo di rallentare la diffusione del #coronavirus & proteggere il loro Paese & il . Stanno fronteggiando sacrifici notevoli. @WHO riconferma la propria solidarieta e il supporto all. https://t.co/GK4CBcLjeq — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 8, 2020

На сегодняшний день из-за эпидемии коронавируса в Италии закрыли все культурные и образовательные учреждения. Общее число заражённых в стране превышает 5,8 тысячи человек. Скончались 233 пациента.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российские авиакомпании массово сокращают количество рейсов в Италию. АТОР оценивает ситуацию как экстраординарную, которая «требует беспрецедентных мер поддержки, возможно, прямых вливаний».