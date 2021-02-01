Глава ВОЗ оценил возможность контроля коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/af0ab2c0-64bd-11eb-b657-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Третью неделю подряд в мире снижается число заболевших коронавирусной инфекцией. Это говорит о том, что вирус можно контролировать даже несмотря на его новые мутации. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

До сих пор есть много стран, где случаи растут, но на глобальном уровне это обнадёживающая новость. Она говорит о том, что вирус можно контролировать, даже с появлением новых вариантов, — цитирует главу ВОЗ РИА Новости.

Это связано в том числе с мерами в области общественного здравоохранения, которые оказались эффективными, отметил Гебрейесус.

Нынешняя пандемия коронавирусной инфекции не будет последней. Глава ВОЗ призвал мировое сообщество укреплять системы здравоохранения стран и готовиться к аналогичным ситуациям. Гебрейесус напомнил, что год назад никто не знал о коронавирусе, но всё «перевернулось с ног на голову».

Также глава ВОЗ выразил озабоченность обеспечением жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции. По его словам, мир приближается к моральной катастрофе, поскольку план по обеспечению препаратами от коронавируса находится под угрозой срыва. Так, жители 49 обеспеченных стран получили 39 млн доз вакцины, а в одном из беднейших государств сделали лишь 25 прививок, писал NEWS.ru.

Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис призвала страны, получившие доступ к вакцине против COVID-19, помочь менее преуспевающим государствам. По её словам, сначала следует провести вакцинацию медицинского персонала и групп риска, а затем — приступить к помощи другим государствам.