Глава Вооружённых сил Норвегии оценил вероятность войны с Россией

https://static.news.ru/photo/9a2b7b02-76a9-11eb-95a4-96000091f725_660.jpg Фото: Heimevernet/Facebook.com

Глава Вооружённых сил Норвегии Эйрик Кристофферсен во время выступления на Киркенесской конференции отметил необходимость «снизить напряжённость» в отношениях с РФ. Он отметил, что отношения между двумя государствами за последние несколько лет заметно охладились. По его мнению, в нынешней ситуации нужно развивать диалог между Москвой и Осло.

Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и со всем миром, — это открытый конфликт с РФ. К счастью, это маловероятно <...>. Беседа может помочь нам найти какие-то решения, — цитирует Кристофферсена портал NRK.

Москва часто обращала внимание на усиление сотрудничества между Норвегией и Соединёнными Штатами Америки. Например, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что планы Белого дома разместить стратегические бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазе близ Тронхейма расцениваются Кремлём как ещё один этап наращивания военной активности в регионе.

Накануне главы МИД Франции, Германии, Великобритании и госсекретарь США выразили единое мнение о необходимости усиления Североатлантического альянса. Об этом говорится в заявлении, распространённом по итогам консультаций глав внешнеполитических ведомств четырёх стран.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что новая стратегическая концепция НАТО, которая должна быть принята на саммите в этом году, будет нацелена на сдерживание РФ и Китая. Как сообщал NEWS.ru, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что «угроза с Востока» используется странами Запада для сохранения единства в Североатлантическом альянсе.