Глава ВГА Запорожской области обратился к Путину Глава ВГА Запорожской области Балицкий обратился к Путину за поддержкой референдума

Фото: vk.com/balitskyvga

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос признания суверенитета Запорожья с последующим присоединением к РФ. Он отметил, что все перечисленные процессы могут состояться в том случае, если население области примет соответствующее решение на голосовании.

Обратился к Владимиру Путину с просьбой, в случае если жители Запорожской области поддержат соответствующее решение на референдуме, рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта РФ, — написал Балицкий.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой. Известно, что референдумы о вхождении названных регионов в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

Позже Путин во время своего обращения к нации заявил, что Москва не имеет морального права отдать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области «на растерзание палача», поэтому поддержит решение, которое примут люди на названных территориях. Глава страны подчеркнул, что российская сторона сделает всё, чтобы обеспечить безопасное проведение плебисцитов.