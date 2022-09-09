Названа главная цель ВСУ под Харьковом Глава ВГА Ганчев: ВСУ ставят целью показать красивую картинку Западу, подняв флаг под Харьковом

Фото: МО Украины

Задача украинских военных заключается в том, чтобы показать Западу фото- и видеоматериалы, как бойцы ВСУ поднимают флаг Украины, занимая определенные населенные пункты, однако что с военнослужащими Украины происходит дальше умалчивается, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, после этого украинские бойцы несут большие потери.

Задача — показать картинку своим западным партнерам, своим хозяевам, что они занимают населенные пункты, используя их вооружение. Главное — везде успеть отснять, показать, что они поднимают над каким-то населенным пунктом украинский флаг, что потом происходит с солдатами, никто не говорит. Там большие потери, — сказал Ганчев.

Ранее он сообщил, что российские войска не контролируют территорию Балаклеи в Харьковской области. По его словам, союзные силы предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов, но их сдерживают на подступах.

До этого в пресс-службе администрации Харьковской области сообщили, что в регион входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения продолжаются бои. При этом отмечалось, что населенные пункты Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей.