Глава ВГА Херсонской области первым получил российский паспорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо первым на территории региона получил российский паспорт, пишет РИА Новости. Кроме него документ получили 24 местных жителя. Сальдо назвал данное событие «эпохальным».

Это эпохальное событие для нас. В Херсонской области торжественно получили подтверждение гражданина РФ. Это самый главный документ, который есть в жизни человека, — сказал он.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя.

До этого стало известно, сколько жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке за последние три года. Как заявили в пресс-центре МВД России, отечественные паспорта выдали больше чем 800 тысячам граждан. Программа стартовала в апреле 2019 года, при этом отклонили менее 1% всех заявлений.