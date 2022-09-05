Глава ВГА Энергодара заявил о подготовке провокаций ВСУ в отношении ЗАЭС Глава ВГА Энергодара: ВСУ готовят новые провокации в отношении Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС

Власти Энергодара располагают информацией о новых готовящихся провокациях Вооруженных сил Украины в отношении Запорожской АЭС, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава военно-гражданской администрации города Александр Волга. Он также подчеркнул, что не наблюдает оттока населения из Энергодара, несмотря на провокации ВСУ.

Есть информация о том, что ВСУ дополнительно готовят какие-то провокации в отношении Запорожской атомной станции, — сказал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев во главе с украинским президентом Владимиром Зеленским планировал устроить провокацию с участием делегации МАГАТЭ, захватив ЗАЭС 31 августа и сделав делегатов международного агентства «живым щитом». В Минобороны отметили, что осуществить провокацию ВСУ помешали подразделения ВС РФ и Росгвардии. Представители ведомства с уважением отнеслись к позиции Гросси, решившего отправиться на станцию вопреки обстрелам и боевой активности украинской армии.