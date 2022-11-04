Глава Счетной палаты Украины уволился из-за коррупционного скандала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан написал заявление об отставке, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, основанием для этого послужил скандал с незаконным получением чиновником компенсации из бюджета.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке. 24 октября ему было предъявлено подозрение в незаконном получении компенсации за жилье в то время, когда он был нардепом, — написал Гончаренко.

Он уточнил, что расследованием занимаются Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным украинских СМИ, размер компенсации, в получении которой подозревается Пацкан, составил 117,65 тысячи гривен (около 200 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что бывший глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко был объявлен в розыск по делу о крупном хищении. Обвинения ему и двум его сообщникам предъявлены заочно. Шевченко и его подельникам вменяется хищение свыше 200 млн гривен (более $5,5 млн) из средств «Укргазбанка», который он возглавлял до того, как стать руководителем Нацбанка.