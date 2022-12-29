Глава украинской разведки заявил, что действия в зоне СВО зашли в тупик

Фото: European Support Spc. Charles Leitner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью BBC, что ситуация на Украине зашла в тупик из-за невозможности добиться значительных успехов. Он добавил, что украинским военнослужащим по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения, в связи с чем они «с нетерпением» ждут новых поставок оружия.

Ситуация зашла в тупик. Продвижения нет,— сказал Буданов.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ на Купянском направлении вдвое сократили количество обстрелов позиций РФ по сравнению с предыдущими сутками. По его словам, это связано со «снарядным голодом» в подразделениях ВСУ из-за нехватки боеприпасов и транспортных средств, нарушения логистики, а также эффективного поражения украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения.

До этого Financial Times сообщила, что ВСУ несут большие потери, а украинские солдаты сильно измотаны. Анонимный западный советник по вопросам обороны отметил недостаточную обученность военнослужащих армии Украины, а также нехватку оружия и боеприпасов. Кроме того, за счет решений командующего группировкой Вооруженных сил России генерала Сергея Суровикина российским войскам удалось сократить шансы ВСУ на успешное наступление на южном направлении.