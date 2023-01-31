Глава украинской разведки рассказал о покушениях на свою жизнь

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью Washington Post, что на его жизнь десять раз совершались покушения. Глава ГУР добавил, что в его офисе круглые сутки играет классическая музыка, чтобы защитить от возможной прослушки.

Буданов сообщил, что первое покушение произошло в 2019 году, когда под днище его машины подложили бомбу, однако заряд взорвался преждевременно. Подробности других нападений глава ГУР не раскрыл.

Ранее Буданов заявил, что перед штатным сотрудником Главной военной разведки Украины и участником делегации на переговорах с Россией Денисом Киреевым была поставлена задача затянуть процесс и выиграть время для украинской армии. По его словам, военного убили сотрудники Службы безопасности Украины при бывшем руководителе Иване Баканове. Его Буданов назвал другом президента страны Владимира Зеленского. Глава ГУР считает, что Киреева убрали, чтобы он не смог выполнить свою задачу и затянуть переговорный процесс.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источник в СБУ сообщила, что убийство бизнесмена и члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева совершили сотрудники Службы безопасности Украины из-за подозрений в шпионаже в пользу России.

Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Денис Киреев не был российским агентом.