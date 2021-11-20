Глава украинской разведки назвал «сроки военного вторжения» России

Украина готовится к нападению России к концу января — началу февраля 2022 года, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. В интервью Military Times он отметил, что эти данные практически совпадают с прогнозами американских разведывательных служб.

Наши оценки почти такие же, как у американских коллег <...>. Россия сосредоточила более 92 тыс. военнослужащих у границ Украины и готовится к атаке в конце января или начале февраля, — рассказал Буданов.

Глава украинской разведки уточнил, что нападение якобы будет включать в себя авиаудары, в ход также пойдёт артиллерия и бронетанковая техника, а затем последуют воздушно-десантные атаки на востоке, в Одессе и Мариуполе.

По словам Буданова, в настоящий момент Россия пытается дестабилизировать Украину, разжечь протестные умонастроения, которые могут привести к беспорядкам и митингам. Всё это выглядит как «серия психологических операций», резюмировал он.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что вероятность военного вторжения России на территорию Украины возрастает по мере похолодания. Такие предупреждения получают европейские союзники США от американской разведки. Сломать подобный сценарий может вмешательство Запада.