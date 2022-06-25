Глава украинской разведки назвал сроки «переломного момента» в спецоперации Глава разведки Украины Буданов заявил, что в августе произойдет переломный момент в спецоперации

Фото: Министерство обороны Украины

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ITV News выразил мнение, что в августе в российской спецоперации наступит «переломный момент», когда страна вернется в границы после развала СССР. Он подчеркнул, что Киев не рассматривает никаких других сценариев.

Украина вернется к границам 1991 года, не будет никаких других вариантов, мы не рассматриваем других сценариев. Начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начался переломный момент, — заявил Буданов.

Ранее руководитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что к концу лета положение Киева должно усилится благодаря контрнаступлению ВСУ, что позволит вести переговоры с Москвой с позиции силы.

Позже военный эксперт Виктор Баранец предположил, что такую надежду Киев питает, предвкушая поставку крупной партии западного вооружения. По его мнению, с этим вооружением Украина планирует развернуть «могучее наступление» и поставить Москву «на задние лапки». Однако это «стандартная наивная украинская формула» в духе главы киевской переговорной делегации Давида Арахамии, считает эксперт.