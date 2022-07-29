Глава украинского МИД заявил о возвращении страны в Африку

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «Украина 24» о возвращении страны в Африку, отношения с которой десятилетиями находились в упадке. Таким образом он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского назначить спецпредставителя по Африке и Ближнему Востоку.

Мы последовательно шли к возвращению Украины в Африку в буквальном смысле, — сказал министр.

Кулеба пояснил, что в предыдущие десятилетия Украина уделяла большую часть своего внимания европейской и евроатлантической проблематике, тогда как ее позиции на Африканском континенте «были существенно утрачены».

20 июня Зеленский анонсировал первое турне Кулебы по странам Субсахарской Африки. Он призвал развивать межпарламентский диалог и пригласил представителей африканских стран посетить Украину с ответным визитом. Кроме того, он предложил подготовить совместную политико-экономическую конференцию Украина — Африка.

29 июня сподвижник бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы и член правящей партии «Африканский национальный конгресс» Оббе Мабен поддержал Россию и военную операцию, которая проводится на территории Украины. Он заявил, что Украина оказалась под влиянием Запада, и назвал Россию дружественным государством, а Украину — врагом.