Глава Сумской ОГА сообщил о ракетных ударах по критической инфраструктуре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о ракетных обстрелах на территории Роменского района области. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что удары пришлись по объектам критической инфраструктуры. В результате произошедшего есть пострадавшие.

Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие. Детали впоследствии, — написал Живицкий.

Утром 17 октября в администрации Киевской области сообщили об объявлении воздушной тревоги. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что в Шевченковском районе города произошел взрыв. Через несколько минут он сообщил еще об одном взрыве. Мэр также добавил, что детали происшествия последуют позже. В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в соцсетях, что атаку по Киеву совершили дроны-камикадзе.

Помимо этого по состоянию на 06:15 воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны, рассказали главы местных администраций.

Накануне вечером издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Одессе. По данным агентства, власти косвенно подтвердили эту информацию и призвали сохранять спокойствие. Также сообщалось, что в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях страны объявлена воздушная тревога.