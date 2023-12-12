Глава СНБО Украины признал провал контрнаступления ВСУ Глава СНБО Украины Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд

Фото: МО Украины

Летнее контрнаступление украинской армии не оправдало надежд Киева, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, которые приводит телеканал BBC, в настоящее время на линии боевого соприкосновения наблюдается очень сложная ситуация. При этом он заявил, что конфликт на Украине продемонстрировал неэффективность стратегии стран НАТО, так как он отличается от того, что было описано в учебниках.

Надежды [на контрнаступление] были, но они не оправдались, — заявил он.

Данилов подчеркивает, что правительство Украины и командование ВСУ строило слишком оптимистичные планы на контрнаступление, которые так и не удалось воплотить в жизнь. По его словам, изначально предполагалось, что войскам удастся вернуть территории, занятые российской армией с начала специальной военной операции. Также планировалось перекрыть линии снабжения в Крым.

Люди иногда совершают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником, — отметил Данилов.

Тем не менее секретарь СНБО считает, что ситуацию можно исправить благодаря военной поддержке со стороны США. По его мнению, новый пакет будет одобрен, несмотря на скептическое отношение со стороны политиков-республиканцев.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Белый дом по приглашению главы государства Джо Байдена. Визит запланирован на 12 декабря. Предполагается, что политик также выступит перед Конгрессом США.