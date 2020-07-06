Глава СК РФ попал в британский санкционный список

https://static.news.ru/photo/332c7a26-bf9a-11ea-8fd2-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: СК РФ

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попал в санкционный список. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства Великобритании.

В чёрный список включили 25 россиян. Ограничительные меры также коснулись заместителя генерального прокурора РФ Виктора Грина, замглавы МВД РФ Алексея Аничина. Этим лицам запрещён въезд в королевство. Их активы, если таковые имелись в британских банках, будут заморожены. В документе отмечается, что меры введены в связи с делом Магнитского.

Ранее стало известно, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб назовёт имена граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых вводятся санкции за нарушение прав человека. В ограничительный список попадут имена «исполнителей пыток, убийц и насильников». Санкции коснутся россиян, причастных, по мнению Британии, к смерти Сергея Магнитского в 2009 году, и подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги.

Как писал NEWS.ru, санкции против России в ответ на нарушения прав человека готовят в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США. Отмечается, что в проекте резолюции, которую готовят глава комитета конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол, осуждаются случаи, когда за решётку в России попадают журналисты, оппозиционеры, активисты гражданского общества, а также активисты, добивающиеся свободы вероисповедания. Конгрессмены требуют немедленно освободить политзаключённых и ввести санкции против российских чиновников, несущих ответственность за нарушения прав человека. В частности, конгрессмены предлагают использовать в этих целях закон Магнитского.