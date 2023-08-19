Глава СБУ раскрыл подробности подготовки теракта на Крымском мосту Глава СБУ Малюк заявил, что лично разрабатывал первый теракт на Крымском мосту

Фото: СБУ

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал местному изданию «Новое время» о том, что лично занимался подготовкой первого теракта на Крымскому мосту. При этом он отметил, что для реализации замысла использовалось «втемную» множество людей.

Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников, — заявил Малюк.

Он рассказал, что замысел вынашивался с весны прошлого года. Рассматривалось несколько вариантов реализации замысла, и в итоге остановились на том, который предусматривал использование фуры со взрывчаткой.

Малюк пояснил, что для теракта использовались накачанные гексогеновой смесью металлические цилиндры-сердечники. Их обмотали целлофановой пленкой, чтобы опасный груз не был замечен таможенными сканерами. Такими рулонами был забит целый контейнер, и их общий вес соответствовал 21 тонне в тротиловом эквиваленте.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда в результате взрыва грузового автомобиля загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что СБУ была причастна к обеим атакам на Крымский мост — в октябре 2022 года и в июле 2023-го. По его словам, украинские военные «поставили под сомнение неприкосновенность» объектов, которые считались в России полностью защищенными.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у российской стороны была информация о причастности Киева к терактам. По его словам, заявление Данилова является лишним ее подтверждением.