Глава СБУ объявил о переходе на стандарты НАТО Глава СБУ Малюк: ведомство переходит на стандарты НАТО, уже создана рабочая группа

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины переходит на стандарты НАТО, заявил глава ведомства Василий Малюк. По его словам, в рамках внедрения концепции реформирования уже создана рабочая группа. Как передает пресс-служба СБУ, также вносятся необходимые для перехода законодательные изменения.

В службе безопасности создана рабочая группа по внедрению стандартов НАТО и достижению целей партнерства. И сейчас проходят необходимые законодательные изменения, — сказал Малюк.

Руководитель СБУ в качестве примера сообщил о решении депутатов Верховной рады, которые не так давно поддержали законопроект о противодействии терроризму. Проект этой правовой нормы, как подчеркнул Малюк, «усиливает возможности спецслужбы и приближает украинское законодательство к стандартам НАТО».

Глава ведомства добавил, что в СБУ работают над созданием новой и современной модели государственной безопасности. В службе, заметил он, учитывают полученный опыт боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, освобождающих от должности часть сотрудников службы безопасности. Также глава государства произвел несколько назначений.

Были уволены заместитель руководителя СБУ Александр Якушев, начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, его коллега в Запорожской области Борис Безрукий, руководитель департамента охраны гостайны и лицензирования Игорь Носко, руководитель департамента хозобеспечения Александр Провоторов.