Глава СБУ Малюк раскрыл детали убийств Кивы и Татарского Малюк намекнул на причастность СБУ к убийствам Кивы и Татарского

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Сотрудники коммунальных служб разбирают завалы на месте взрыва у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Служба безопасности Украины (СБУ) может быть причастна к убийствам и покушениям на украинских и российских общественных деятелей и политиков, об этом намекнул в эфире телемарафона глава ведомства Василий Малюк. Он привел детали убийств экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского, а также покушения на российского писателя Захара Прилепина.

Малюк накануне признал причастность СБУ к ударам по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. В числе целей он также назвал корабли в Черном море и Крымский мост.

Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали, — сказал в эфире телемарафона Малюк.

По его словам, бюст, с помощью которого убит военкор Татарский, был начинен 400 граммами термобара, экс-депутата Рады Киву застрелили из пистолета калибром 9×19 мм, а генпрокурора ЛНР Сергея Горенко взорвали с помощью «800 граммов пластида». Малюк добавил, что покушение на Прилепина готовили с применением противотанковой мины.

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила, что стоит за атаками на три нефтеперерабатывающих завода в Рязани, Кстове Нижегородской области и Киришах Ленинградской области. Для этих целей были задействованы дроны.