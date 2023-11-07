Глава Ryanair высказался о российских самолетах Глава Ryanair заявил, что даже бесплатно не летал бы на российских самолетах

Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майкл О’Лири

Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил в интервью каналу СNBC, что даже бесплатно не полетел бы на самолете российского производства. Также предприниматель раскритиковал концерн Boeing, который является ведущим мировым производителем пассажирских самолетов.

Если бы это было бесплатно, я бы не взял российский самолет, большое спасибо, — отметил глава европейского перевозчика.

О’Лири негативно отозвался о мировой аэрокосмической корпорации Boeing, глава Ryanair объяснил, что предприятие не торопится выполнять обязательства по заказам и задерживает выпуск самолетов из-за изъянов в производстве.

Ранее постоянный представитель России в Вене заявил, что санкции Запада стимулируют развитие множества сегментов промышленности страны, в том числе и авиационной. По его словам, к 2030 году Россия будет производить более 140 ближнемагистральных самолетов на основе собственных технологий.

1 ноября прошел первый испытательный полет российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М. Полет опытного образца прошел успешно, лайнер пилотировали заслуженные летчики-испытатели России Сергей Сухарь и Игорь Зинов.