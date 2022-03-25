Глава Румынии заявил о нереальности ввести санкции против РФ в энергетике

Введение санкций против России в области энергетики сейчас не является реальным, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. Он заметил, что вводимые экономические ограничения должны в первую очередь влиять на Россию, а не на Евросоюз, передаёт ТАСС.

Мы хорошо знаем, что в ЕС есть государства, которые относительно слабо зависят от российского газа или нефти, но есть и государства, которые зависят от них почти полностью, и тогда ясно, что в этот момент вводить санкции в этой области нереально, — сказал он.

Йоханнис напомнил, что Евросоюх придерживался принципа, что эти санкции должны иметь наиболее сильные последствия в первую очередь для России, а не для ЕС. Поэтому мы не можем применять санкции, которые в конце концов намного тяжелее переносятся нашими государствами, чем Россией, подчеркнул президент.

Ранее против отказа от поставок из России нефти и газа выступили власти Австрии. Как заявил канцлер страны Карл Нехаммер, уже одна только дискуссия на эту тему вредит государству и взвинчивает цены на энергоносители. По его словам, отказаться от поставок будет нереально и неправильно.

О неготовности ввести эмбарго на углеводороды из России также заявили и в Берлине. Министр экономики Германии Роберт Хабек в ходе заседания бундестага отметил, что в настоящее время страна не может отказаться от сотрудничества с Россией по вопросам поставки энергоресурсов. По мнению Хабека, введение эмбарго на закупки у РФ энергоресурсов грозит не мелкими индивидуальными ограничениями в комфорте, а большим ущербом экономике и социальной сфере.