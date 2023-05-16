Глава разведки Украины рассказал о связях с Лукашенко Буданов: разведка Украины использовала депутата Рады для взаимодействия с Лукашенко

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Киев поддерживал связь с президентом Белоруссии Александром Лукашенко через депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко. Такое заявление сделал глава украинской разведки Кирилл Буданов в ходе интервью для YouTube-канала «Разные люди». По его словам, это было сделано для того, чтобы Минск отказался принимать участие в российской специальной военной операции (СВО).

Мы привлекали все наши возможные пути коммуникаций, все возможности, даже привлекали, скажем так, народного депутата одного... Все понимают, что это Евгений Шевченко, — сказал Буданов.

В марте 2022 года Александр Лукашенко рассказывал о роли украинского депутата Евгения Шевченко в организации его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам белорусского лидера, Шевченко настойчиво просил его пообщаться с украинским коллегой, направлял обращения соответствующего характера всем помощникам и службе безопасности, а также звонил младшему сыну Лукашенко Николаю.

Телефонный разговор двух президентов состоялся 27 февраля, вскоре после этого прошел первый раунд переговоров РФ и Украины на территории Белоруссии.

В ходе интервью Буданов также заявил, что российская армия является одной из самых мощных на планете, кроме того, РФ имеет максимально мощную систему спецслужб.

Также глава украинской разведки рассказал, что частые заявления о скором наступлении ВСУ являются хитростью, призванной дезориентировать российскую армию.