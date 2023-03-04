Известная украинская блогерша Ксюша Манекен (настоящее имя — Оксана Волощук) получила медаль от Главного управления разведки страны. В Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) девушка рассказала, что награда ей была присуждена «За содействие военной разведке». В комментарии к публикации она напомнила, что раньше работала в эскорте.
Да, ребят, я понимаю вашу боль. Комик стал президентом, эскортница получила орден. А вы, все такие правильные, не получили, — сыронизировала девушка.
Она не уточнила, за какие именно заслуги получила медаль, и пообещала поделиться информацией позже.
Ранее президент России Владимир Путин наградил поддержавшего проведение военной операции на Украине гроссмейстера Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Карякин награжден за заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения.
До этого депутат Госдумы Василий Власов призвал лишить госнаград примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, ее супруга и пародиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также актрису Чулпан Хаматову и других артистов, выступивших против военной операции, которую Россия развернула на территории Украины. Он подчеркнул, что такое решение было бы правильным с этической точки зрения.