Глава разведки Украины наградил бывшую эскортницу медалью Украинскую экс-эскортницу Ксюшу Манекен наградили медалью за содействие разведке

Фото: Соцсети

Ксюша Манекен (реальное имя — Оксана Волощук)

Известная украинская блогерша Ксюша Манекен (настоящее имя — Оксана Волощук) получила медаль от Главного управления разведки страны. В Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) девушка рассказала, что награда ей была присуждена «За содействие военной разведке». В комментарии к публикации она напомнила, что раньше работала в эскорте.

Да, ребят, я понимаю вашу боль. Комик стал президентом, эскортница получила орден. А вы, все такие правильные, не получили, — сыронизировала девушка.

Она не уточнила, за какие именно заслуги получила медаль, и пообещала поделиться информацией позже.

Фото: Соцсети

Ранее президент России Владимир Путин наградил поддержавшего проведение военной операции на Украине гроссмейстера Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Карякин награжден за заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения.

До этого депутат Госдумы Василий Власов призвал лишить госнаград примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, ее супруга и пародиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также актрису Чулпан Хаматову и других артистов, выступивших против военной операции, которую Россия развернула на территории Украины. Он подчеркнул, что такое решение было бы правильным с этической точки зрения.