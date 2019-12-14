Представитель раскольнической Православной церкви Украины Евстратий Зоря передал 14 декабря заявление главы ПЦУ митрополита Епифания Думенко о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Он написал об этом на своей официальной странице в социальной сети.
На заседании архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении существования религиозных организаций «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ», — пишет Зоря в Facebook.
Уточняется, что заседание было посвящено первой годовщине ПЦУ. Мероприятие провели в Софии Киевской.
Ранее NEWS.ru писал, что Епифаний Думенко, предстоятель Православной церкви Украины, выступил с предложением о переносе даты Рождества на 25 декабря. По его словам, такое решение следует принять только в случае его поддержки украинцами.
Он добавил, что в настоящий момент сложно оценить, сколько времени потребуется верующим для привыкания к новой дате.