Глава Приднестровья отправил правительство в отставку

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский / Фото president.gospmr.org

Лидер непризнанной Приднестровской Мoлдавской Республики Вадим Красносельский подписал указ об отставке прeмьер-министра Александра Мартынова и всего правительства, сообщает РИА Новости. Обязанности премьера возлагаются на заместителя предсеeдателя правительства по вопросам правого регулирования и взaимодействия с органами госвласти Станислава Касапа.

Освободить Мартынова Александра Владимировича от должности председателя правительства Приднестровской Молдавской Республики. Объявить об отставке правительства Приднестровской Молдавской Республики, — говорится в указе лидера ПМР.

Другим указом Красносельского парламенту Приднеcтровья предлагается рассмотреть кандидатуру Александра Розенберга на должность главы правительcтва.

Ранее депутат Верховного Совета ПМР Андрей Сафонов заявил, что Украина хотела бы нанести военный удар по Приднестровью, однако Киев не станет этого делать, так как их партнёры из ЕС и США ясно дали понять, что не желают развёртывания конфликта на территории Молдавии и республики.