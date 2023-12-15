Глава правительства Украины рассказал, куда уйдут деньги Всемирного банка Шмыгаль: Украина использует выделенные ВБ $1,34 млрд на выплаты зарплат учителям

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/GlobalLook Press

Всемирный банк выделил Киеву $1,34 млрд, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Эти средства пойдут в том числе на зарплаты учителям и помощь вынужденным переселенцам, написал глава кабмина страны на странице в Twitter (X).

Всемирный банк объявил о дополнительной финансовой поддержке в размере $1,34 млрд для Украины. Средства будут направлены на выплаты зарплат учителям, поддержку внутренне перемещенных лиц и покрытие других приоритетных расходов госбюджета, — рассказал глава украинского правительства.

Шмыгаль поблагодарил ВБ за предоставление денежных средств. Основную долю средств, по его словам, вложила Япония, поддержали ее США и Швейцария.

14 декабря палата представителей Конгресса США вслед за сенатом утвердила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год объемом более $886 млрд, включающий в том числе выделение военной помощи Украине на $800 млн. Ожидается, что в ближайшее время документ подпишет президент США Джо Байден.

Помимо Украины бюджет Пентагона на новый финансовый год, который начался в США 1 октября, также предполагает выделение средств для поддержки Израиля и Тайваня. В конце октября Reuters со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне сообщало, что хозяин Белого дома намерен запросить у конгресса выделение $60 миллиардов на помощь Киеву.

Глава демократов в сенате США Чак Чушер рассказал, что верхняя палата отложила каникулы для работы над дополнительными ассигнованиями, в том числе для Украины. При этом республиканцы, контролирующие нижнюю палату, не стали менять планы, как сообщал координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.