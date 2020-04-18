Глава правительства Эстонии по-русски поздравил граждан страны с Пасхой

В преддверии Великой Пасхи премьер-министр Эстонии Юри Ратас на русском языке обратился к жителям страны. Он поздравил местных жителей с наступающих праздником, а также пожелал родителям и детям радостных каникул.
Ратас пожелал, чтобы в выходные дни и во время пасхи сердца эстонцев были наполнены миром, теплом и радостью. По словам премьера страны, он хотел бы, чтобы праздники и каникулы принесли гражданам всё необходимое для того, чтобы все они и их близкие были счастливы и здоровы.
Я уверен, что так будет, если и в эти особенные дни вы будете по-прежнему защищать себя и близких от коронавируса. Солнечных каникул и Светлой Пасхи! — передаёт слова Ратаса «Интерфакс».
Как ранее писал NEWS.ru, в канун Пасхи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не поддаваться панике из-за постигшей человечество пандемии.
В пасхальном послании он призвал верующих относиться к пандемии как к испытанию и усилить молитвы об исцелении больных коронавирусом и ограждении здоровых от заражения этой инфекцией. Кроме того, он отдал должное светским властям, которые прилагают усилия, чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии.