Шеф полиции Польши заявил, что украинцы подарили ему боевой гранатомет Шеф полиции Польши Шимчик заявил, что украинцы вместо использованного подарили ему боевой гранатомет

Фото: Shutterstock

Полиция Польши

Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик заявил в эфире радиостанции RMF FM, что случайно выстрелил в своем кабинете из гранатомета, подаренного ему на Украине. Он полагал, что ему презентовали уже использованное оружие и в нем нет боевого снаряда.

Когда я переставлял использованные гранатометы, которые были подарками от украинцев, произошел взрыв, — сказал Шимчик.

Ранее сообщалось, что в помещении Главной комендатуры рядом с кабинетом главного коменданта полиции Польши произошел выстрел учебными боеприпасами из гранатомета. Взорвавшийся презент полицейскому преподнес один из руководителей украинских спецслужб.

В результате взрыва легкие травмы получили комендант и гражданский сотрудник учреждения. Гранатомет ввезли на территорию страны специальным поездом, который ездит между Украиной и приграничным польским городом Перемышль. «Подарок» при этом не подвергался ни таможенному, ни пограничному контролю.

Глава МВД Польши по этому поводу заявил, что Шимчик не знал, какой подарок ему вручили на Украине. При этом польская прокуратура, которая ведет расследование инцидента, считает главного коменданта потерпевшим.