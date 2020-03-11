https://static.news.ru/photo/93ff8c52-63b6-11ea-b19d-fa163e074e61_660.jpg Яцек Чапутович Фото: Piotr Nowak/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Советский Союз сыграл «огромную, даже главную роль» в победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, но всё-таки вместе с Германией атаковал Польшу в 1939 году, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Дипломат отметил, что между Москвой и Варшавой нет разногласий в толковании вклада СССР в победу, но страны по-разному смотрят на обстоятельства начала войны и пакт Молотова — Риббентропа.

По словам министра, факт советского вторжения очевиден для поляков, «но российское общество до конца его не осознаёт». При этом Чапутович отказался уравнять ответственность СССР и нацистской Германии за начало войны.

Мы признаём огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов, — заявил министр в интервью РБК.

Чапутович признал, что участие Польши, Великобритании и Франции в «мюнхенском сговоре», позволившем Германии захватить Чехословакию в 1938-1939 годах, имело «отрицательную роль и помешало остановить» нацистов.

Как писал NEWS.ru, в феврале нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой говорится, что СССР наравне с гитлеровской Германией виновен в начале Второй мировой войны.