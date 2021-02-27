Глава ПАСЕ надеется на сотрудничество с Россией и россиянами

https://static.news.ru/photo/b5f58004-79aa-11eb-b580-96000091f725_660.jpg Хендрик Дамс Фото: EPA/PATRICK SEEGER/ТАСС

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс надеется на долгосрочное сотрудничество организации с Россией и её гражданами. Такое заявление он сделал в видеообращении в честь 25-летия с момента вступления РФ в СЕ.

Как председатель ПАСЕ я рассчитываю на многие годы сотрудничества и солидарности с Российской Федерацией и её гражданами, — сказал он.

Дамс добавил, что «краеугольным камнем» сотрудничества вокруг совместных ценностей и интересов является парламентская демократия.

В настоящем духе парламентского диалога участие России в работе нашей ассамблеи основано на уважении равенства и разнообразия, конструктивной критике и заботе о безопасности, благополучии граждан, — подчеркнул он.

По его словам, ПАСЕ — важнейшая платформа для политического диалога в Европе.

Это важный день для российских граждан и Совета Европы. Присоединяясь к общему европейскому дому, Российская Федерация, как и все частники, взяла на себя обязательства развивать фундаментальные принципы и ценности, которые составляют современную европейскую архитектуру. Только работая вместе, без двойных стандартов, мы можем находить прочное решение растущих перед нами вызовов, — заключил он.

Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович заявила, что жизненно важно продолжать диалог организации и Москвы в вопросе обеспечения демократии и прав человека. Глава МИД РФ Сергей Лавров также поздравил генерального секретаря Совета Европы с 25-летием вступления РФ в СЕ. При этом он обратил внимание на то, что СЕ не реагирует должным образом на дискриминацию русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что ЕС должен работать без «двойных стандартов» в интересах всех стран Европы, не допускать превращения Парламентской ассамблеи в арену сведения счётов. Лавров добавил, что необходимо добиваться в деятельности ЕСПЧ свободы от политических и идеологических пристрастий, писал NEWS.ru.