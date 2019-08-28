https://static.news.ru/photo/0858af78-c990-11e9-98c1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Богдан Фото: Андрей Богдан/facebook.com

Руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана засняли спящим на коленях у девушки в аэропорту Сен-Тропе. Во Франции Богдан вместе с известным киевским застройщиком Андреем Ваврышем отмечал свадьбу юриста Андрея Довбенко.

Снимок, на котором запечатлён Богдан, опубликовал в Facebook журналист Юрий Николов.

Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня независимости и продвижения «приватных» кандидатов в кабмин, — написал Николов.

Журналист уточнил, что автором фотографии он не является — её прислали анонимно.

Как ранее писал News.ru, Богдан прибыл на торжество 22 августа, когда проводилась так называемая пре-пати. Третий день свадьбы пришёлся на государственный праздник Украины — День независимости. Таким образом, Богдан отдыхал на частной яхте во Франции, пока президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в Киеве. Сам глава офиса украинского лидера заявил, что свободное от работы время проводит там, где хочет.