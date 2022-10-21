Глава офиса Зеленского счел идиотами призывающих к миру на Западе Глава офиса Зеленского Ермак счел идиотами призывающих к миру на Западе

Фото: ermaka2022/t.me

Андрей Ермак

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак жестко высказался о политиках и бизнесменах, призывающих к миру «во имя человечества», а не «во имя Украины». В колонке для газеты Washington Post он назвал их «полезными идиотами». По его словам, Москва осуществляет «ядерный шантаж», не приведя никаких доводов в пользу сказанного.

<...>Полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. К сожалению, похоже, что некоторые услышали их голоса. Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Во имя мира. По имя планеты. Во имя человечества. Но не во имя Украины. И не во имя справедливости, — возмутился Ермак.

По его словам, такая расстановка сил происходит не первый раз. Ермак указал на то, что в феврале наррратив «Украина должна исчезнуть, чтобы Россия могла успокоиться» превратился в «Украина должна сдаться, чтобы Европа могла согреться», теперь он звучит как «Украина должна прекратить освобождать свои территории, чтобы предотвратить новую мировую войну».

Ермак подчеркнул, что Украина «ищет» и «жаждет» мира, однако хочет этого на своих условиях, которые были озвучены ранее. Однако в то же время Ермак отметил, что Киев «не поддастся миру по принуждению».

Ермак считает, что безопасность Украины «никогда не может быть предметом геополитического торга», поэтому призывает к созданию Киевского договора о безопасности, основанного на том принципе, что безопасность республики зависит от ее способности защитить себя. Политик отметил, что реализация соглашения потребует «многолетних усилий по устойчивым инвестициям в оборонную и промышленную базу» страны, а также «масштабных поставок оружия и разведывательной поддержки со стороны союзников».

Кроме того, Украина хочет как можно скорее вступить в НАТО, добавил глава офиса президента. По его словам, Киеву понадобятся гарантии защиты, пока он не добьется успеха.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что достижение компромисса по Крыму является наиболее вероятным итогом противостояния России и Запада на Украине. Неизвестным остается количество жертв и разрушений, которые случатся до этого, отметил он.