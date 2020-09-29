Глава офиса Зеленского призвал Фокина выйти из контактной группы

https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Руководитель офиса президента Украины Владимир Зеленского Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Витольд Фокин должен покинуть состав переговорщиков.

Ранее Фокин назвал реализацию Минских соглашений единственным путём к достижению мира на востоке страны.

Моя личная позиция — господин Фокин должен уйти из ТКГ (Контактная группа), — написал политик в Facebook.

По его словам, Фокину не место в группе после его последних высказываний. При этом Ермак призвал критиков заместителя главы украинской делегации обратить внимание на принимаемые решения в части урегулирования конфликта, а не на какие-либо высказывания.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ДНР и ЛНР). Это произошло на фоне силовой смены власти в стране. Ни одно государство новые республики не признало.

Как писал NEWS.ru, управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики обвинило командование 24-й бригады Вооружённых сил Украины в попытках срыва перемирия, достигнутого в регионе. В ДНР заявили, что военные пренебрегают указаниями руководства операции Объединённых сил о строгом выполнении мер по усилению и контролю бессрочного режима прекращения огня.