Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
В свободное от работы время куда хочу, туда и еду. Хочу — на вечеринку в Сен-Тропе, а хочу — на фронт в Пески, — написал Богдан в Facebook.
Как ранее писал News.ru, руководитель офиса президента Украины 24 августа находился на свадьбе юриста Андрея Довбенко во Франции. Богдан прибыл на торжество 22 августа, когда проводилась так называемая пре-пати. Третий день свадьбы пришёлся на государственный праздник Украины. Таким образом, Богдан отдыхал на частной яхте во Франции, пока президент Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в Киеве.