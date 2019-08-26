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Президент Франции Эммануэль Макрон преподнёс в подарок лидерам стран «Большой семёрки» и представителям международных организаций часы, которые были сделаны из пластика, выловленного в Мировом океане.

Подарки были вручены в рамках саммита G7 в Биаррице, на котором одной из основных стала тема климата. Часы были произведены баскским сообществом, уточняет телеканал BFMTV. Ранее News.ru писал, что во...