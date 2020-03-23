Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов помогать Турции с размещением беженцев, но не потерпит использования «отчаявшихся людей» как рычага политического давления.
Европейское руководство провело переговоры с властями Турции, обсудив ситуацию в сирийской провинции Идлиб и миграционный кризис, от которого страдают Греция и Болгария — члены ЕС.
Мы по-прежнему готовы придерживаться наших обязательств. Но мы исходим из того, что Турция должна делать то же — этого не происходило в прошлом. В будущем мы не примем и не можем принять, чтобы отчаявшиеся люди, беженцы использовались в качестве рычага политического давления, — цитирует дипломата РИА Новости.
Евросоюз пообещал гуманитарную помощь сирийцам, а туркам — поддержку при сдерживании новых волн беженцев.
Как писал NEWS.ru, станы ЕС договорились закрыть границы на 30 дней для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. ФРГ приостановила национальную программу приёма беженцев.
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