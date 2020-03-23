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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, правительство страны ввело режим чрезвычайной ситуации ещё в трёх областях.

Теперь ЧС объявлена в Донецкой, Черкасской и Тернопольской областях, рассказал он в своём Telegram-канале. Соответствующий режим уже действует в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве....